Ράις: «Δεν περίμενα να έρθει Αύγουστος και να μην έχω προτάσεις» (pic)

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ερχόταν Αύγουστος και δεν θα είχα κάποια πρόταση. Είναι παράξενο. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να βγάζεις το ψωμί σου όταν παίζεις και ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπετε τις παραδόσεις. Μπορεί πάντα να πηγαίνει στραβά»., έγραψε ο 31χρονος γκαρντ.

Ο Ράις έμεινε ελεύθερος μετά την Μπαρτσελόνα (2016-18), ενώ στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Κίνα και την Σενζέν.

Never thought a time would come when it would be August and I ain’t have an offer. Shxt weird. This why you make your bread while you playing and never settle for traditions. It can always go left.

— Tyrese Rice (@ReseRice4) 1 Αυγούστου 2018