Συγκεκριμένα με χαρακτηριστικό ποστάρισμα στο twitter, έγραψε:

«Ούτε έχω υπογράψει αλλά ούτε είμαι και κοντά στο να υπογράψω συμβόλαιο σε κάποια ομάδα. Και αυτό δεν προέρχεται από 'πηγές' αλλά από ΤΗΝ ΠΗΓΗ».

Δείτε και εσείς τι «ανέβασε»

I DID NOT SIGN OR AM CLOSE TO SIGNING ANY CONTRACT WITH ANY TEAM... This isn’t from “sources” it’s from THE SOURCE

— malcolm delaney (@foe23) 17 Ιουλίου 2018