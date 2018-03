Στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση μεταξύ της Τζιρόνα και της Γαλατάσαραϊ, παίκτρια των γηπεδούχων έχασε την ισορροπία της και πάτησε στο κεφάλι την πεσμένη στο παρκέ αντίπαλό της.

Ευτυχώς γα όλους η Ολίβια Επούπα δεν τραυματίστηκε και λίγο αργότερα επέστρεψε στο παρκέ.

Δείτε τη φάση...

SHOCKING incident

One of the worst I have seen. Not good. Thankful the fabulous @OliviaEpoupa is okay!#EuroCupWomen pic.twitter.com/NzmUMUfwq4

— Paul Nilsen (@basketmedia365) 7 Μαρτίου 2018