Βασιλακόπουλος: «Αυτό το καραγκιοζιλίκι της Euroleague πρέπει να τελειώσει!

Αρχικά ο πρόεδρος της ΕΟΚ είπε πως «αν ήμουν οπαδός του δόγματος ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, το 4-0 θα ήταν ικανοποιητικό. Δεν είμαι όμως οπαδός του δόγματος και πολλά άσχημες σκέψεις με απασχολούν και πρέπει να δοθεί λύσει απ' όλους όσους ασχολούνται με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τις εθνικές. Αν δεν υπάρχει Εθνική, δεν υπάρχει μπάσκετ. Δυστυχώς κάποιοι περνάνε την ανάπτυξη μέσα από τη δική τους διοργάνωση».

Στη συνέχεια είπε: ««Είναι ωραίο να μην παίζουν οι καλύτεροι παίκτες στις εθνικές; Να μην υπάρχει συναγωνισμός των καλύτερων. Τα παιδιά αφιερώνουν χρόνο για να υπερασπιστούν τα κεκτημένα της εθνικής και τα παιδιά ανταποκρίνονται. Κάποιοι πρέπει να σκεφτούν πως πάνω απ' όλα είναι η εθνική ομάδα».

Και εξαπέλυσε επίθεση στην EuroLeague: «Είμαστε σε μια διαβούλευση για να αλλάξει το σκηνικό. Πρέπει να μπούμε μπροστά, να αλλάξουμε τις εξελίξεις και τα γεγονότα και όλοι κάποιοι άλλοι να τα φτιάχνουν. Αυτό το καραγκιοζιλίκι με την EuroLeague πρέπει να τελειώνει και να μπει σε μια τάξη αυτή η ιστορία».

Επιπλέον υπογράμμισε ότι «η κοινή γνώμη που ασχολείται με τον αθλητισμό θα δώσει λύση. Δεν είναι ευρωπαϊκή πρόοδος. Μέσα στο τερέν υπάρχουν 10 παίκτες που δεν είναι Ευρωπαίοι. Πρέπει να σοβαρευτούμε γιατί θα χάσουμε και το μπάσκετ, αλλά και τον κόσμο».

Και κατέληξε για τους παίκτες που παίρνουν μέρος στα παράθυρα: «Ήταν συγκινητική η παρουσία των παικτών, ξεπέρασαν κάποιες φορές τον εαυτό τους. Θέλω να σταθώ και στην παλιά φρουρά. Τα παιδιά να είναι το παράδειγμα ώστε η Εθνική να έχει ότι καλύτερο μπορεί στο παρκέ. Αυτοί εκπροσωπούν το ελληνικό μπάσκετ. Ο στόχος επετεύχθη. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους ήταν παρόντες για να γίνει το 4Χ4 αλλά και στον κόσμο και όσους βοήθησαν στην οργάνωση».

