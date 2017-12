Επικός σπίκερ τραγουδούσε «καλώς ήρθατε στη Λιθουανία» για τους Μπολ! (vid)

Την παράσταση έκλεψε ο τηλεσχολιαστής του αγώνα για το λιθουανικό πρωτάθλημα, αφού δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει την συμφωνία των αδερφών Μπολ με την Βιτάουτας.

Μάλιστα πριν από το τζάμπολ ευχαρίστησε τον... ΛαΒάρ Μπολ που πήγε τους ΛαΜέλο και ΛιΆντζελο στην Λιθουανία, είπε ότι τους περιμένουν, ενώ το κερασάκι στην τούρτα ήταν το τραγούδι του: «Καλώς ήρθατε στην Λιθουανία...»

Ήχος στην διαπασών και ακούστε!

This LKL TV commentator felt like @Lavarbigballer, @MELOD1P and @LiAngeloBall needed a special welcome to Lithuania and burst into song at the beginning of the broadcast of today's Vytautas game.

I am dying, call an ambulance. pic.twitter.com/EnDNAwVYN1

— Simonas Baranauskas (@LithuaniaBasket) 12 Δεκεμβρίου 2017