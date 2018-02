Ο «θρυλικός» Μπομπ Χέρλεϊ θα διδάξει στην Ελλάδα (pics)

Το δελτίο Τύπου αναφέρει:

«Το Hoop Camp στοχεύει πάντα να παρέχει την καλύτερη αθλητική κι εκπαιδευτική καθοδήγηση στους μαθητές/αθλητές που το εμπιστεύονται κι αυτό θα γίνει από τις 11 έως τις 14 Απριλίου στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Deree (American College of Greece). Το Hoop Camp διοργανώνει το «Bob Hurley’s skills camp» και σε καλεί να συμμετάσχεις σε ένα προπονητικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί από «θρύλους» του αθλήματος.

Για πρώτη φορά στα αθλητικά χρονικά της Ελλάδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν υπό τις οδηγίες ενός εμβληματικού προπονητή. Όντας από το 2010 μέλος του “Naismith Memorial Basketball Hall of Fame” ο coach BOB HURLEY, (Βραβείο ESPY Καλύτερου προπονητή, Naismith Boy’s High School Coach of the Year) έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να προπονήσει στο «Bob Hurley’s Skills Camp» που διοργανώνει το Hoop Camp. Ο Bob Hurley

ήταν προπονητής στο St. Antony από το 1972 μέχρι το 2017, έχοντας κατακτήσει 28 πρωταθλήματα Πολιτείας και 4 Εθνικά, ενώ έχει στείλει περισσότερους από 150 αθλητές με πλήρη υποτροφία σε Division I Κολέγια, ενώ έξι εξ αυτών έγιναν NBA draft picks πρώτου γύρου. Οι προσωπικές διακρίσεις για τον ίδιο είναι εξίσου πολλές, καθώς έχει ανακηρυχτεί τρεις φορές USA Today National Coach of the Year, ενώ είναι μόλις ο τρίτος high school coach που γίνεται μέλος του Naismith Memorial Basketball Hall of Fame!

Οι… εκπλήξεις, όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς στις εγκαταστάσεις του Deree θα βρεθεί και ο Πρόεδρος του Hoop Group, Mr. ROB KENNEDY, ο οποίος θα μιλήσει με τους παίκτες και τους γονείς για όσα πρέπει να κάνουν για να γίνει το όνειρο μίας υποτροφίας σε ένα Αμερικανικό Κολλέγιο πραγματικότητα. Η διαδικασία που ακολουθείται, μικρά μυστικά, συμβουλές και απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των ομιλιών του. Παράλληλα, το εξειδικευμένο προσωπικό του Hoop Camp, θα βοηθήσει όλους τους συμμετέχοντες στην απαιτητική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα κορυφαία Αμερικανικά Κολέγια.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών του camp (11-14/4) όλοι οι συμμετέχοντες θα κάνουν 20 ώρες προπόνησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κολεγιακού μπάσκετ, θα λάβουν εκπαιδευτική καθοδήγηση από τον Πρόεδρο του Hoop Group, Mr. Rob Kennedy, θα έχουν ωριαίο Σεμινάριο για τον τρόπο προσέγγισης των Κολεγίων και ανάλυση όσων χρειάζονται για την υποβολή αίτησης στις εισαγωγικές εξετάσεις στα Κολέγια των ΗΠΑ, θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μία αθλητική υποτροφία από το Hoop Camp College για το Deree-The American College of Greece και θα υπάρχει καθημερινά διαθέσιμο μεσημεριανό γεύμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: hoopcamp.gr/event/bob-hurley-skills-camp-athens-greece».