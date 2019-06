Η νέα γενιά του NBA θέλει να παίξει στο Παγκόσμιο της Κίνας (pics)

Με εξαίρεση το ΛεΜπρόν Τζέιμς, δεν υπάρχει άλλος σταρ του ΝΒΑ που να μην θέλει να βοηθήσει την εθνική των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.\

Σύμφωνα με τους «New York Times» αρκετοί παίκτες της νέας γενιάς της Λίγκας έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Συγκεκριμένα οι Τζέιμς Χάρντεν, Άντονι Ντέιβις, Ντόνοβαν Μίτσελ, Κέμπα Ουόκερ, Τζέισον Τέιτουμ, Μπράντλεϊ Μπιλ, Έρικ Γκόρντον, Ντάμιαν Λίλαρντ, Μπρουκ Λόπε, Κέβιν Λοβ και Σι Τζέι ΜακΚόλουμ εξέφρασαν την επιθυμία να βοηθήσουν την Team USA.

