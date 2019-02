Ο Ουίλτζερ ήταν... on fire για τον Καναδά! (vid)

Ο 26χρονος φόργουορντ της Μάλαγα μέτρησε 19 πόντους με 4/5 βολές, 6/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και μόλις 1 λάθος στα 26:05 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Καναδάς τερμάτισε στην πρώτη θέση του Group F με ρεκόρ 10-2 και προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 ενώ ο Ουίλτζερ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στα «παράθυρα» με 19.3 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 4 συμμετοχές.

.@kwiltj led @CanBball to secure first place in the #FIBAWC Americas qualifiers scoring 19 points and grabbing 8 rebounds in the 95-55 victory over @oficialfvb #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/oREVl3k2hx

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 24 Φεβρουαρίου 2019