Η μεγάλη εμφάνιση του Βοροντσέβιτς που έστειλε τη Ρωσία στο Παγκόσμιο (vid)

Οι Ρώσοι έκλεισαν το τέταρτο δεκάλεπτο στο Περμ με επιμέρους σκορ 33-11, σημείωσαν 7/9 τρίποντα σε αυτό το διάστημα και νίκησαν τη Φινλανδία 91-76, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2019.

Από την πλευρά του ο Αντρέι Βοροντσέβιτς μέτρησε 14 πόντους με 1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 31:47 που έμεινε στο παρκέ.

Ο άσος της ΤΣΣΚΑ έκανε τη διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο και η FIBA παρουσίασε ένα video με τις επιδόσεις του.

Andrey Vorontsevich with the HUGE 4TH quarter to send @russiabasket to China! #FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/9G0HgJWVgY

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 24 Φεβρουαρίου 2019