Όπως πήγε το ματς, άξιζαν την πρόκριση και οι δύο! Στο τέλος, όμως, πανηγύρισαν οι Ρώσοι τη νίκη στην έδρα τους και πήραν το τελευταίο «εισιτήριο» του ομίλου τους, που οδηγεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι Φινλανδοί έδειξαν απίστευτη ψυχή, μπήκαν... αγριεμένα στο παρκέ, έφτασαν μέχρι και το +18 (10-28, 8'), αλλά στην τελευταία περίοδο έμειναν από ενέργεια και το μυαλό τους «χάλασε».

Ο Κουλάγκιν ήταν εκπληκτικός με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Βορόντσεβιτς από 1/5 σουτ που είχε σε 23 λεπτά, κατέληξε να βάλει κρίσιμα τρίποντα στα τελευταία λεπτά και να ολοκληρώσει το ματς με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για τους Φινλανδούς, ο Ουίλσον είχε 18 πόντους, ο Κότι 13 και 8 ριμπάουντ και ο Κοϊβίστο πρόσθεσε άλλους 11.

Καρφίτσα δεν... έπεφτε στο «Molot Sports Hall», αφού το παιχνίδι έγινε sold out.

Το ματς

Οι Φινλανδοί έδειξαν από την πρώτη στιγμή τις διαθέσεις τους στο παρκέ, με την Ρωσία να είναι τρομερά άστοχη (4/16 - 12/19 σουτ, 10'). Οι φιλοξενούμενοι έκαναν ένα σερί 11-0 για να βρεθούν από το 8-11 (4') στο 8-22 (7') και να κλείσουν το δεκάλεπτο στο 16-28. Η ομάδα του Σεργκέι Μπαζάρεβιτς, όμως, έκανε αντεπίθεση στην δεύτερη περίοδο και με επιμέρους 10-3, πήγε από το 22-32 (14') στο 32-35 (16'), για να κλείσει το ημίχρονο στον πόντο (37-38, 20').

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, οι παίκτες του Χένρικ Ντέντμαν έκαναν νέο σερί (38-47, 23') και πήγαν ξανά σε διψήφια διαφορά (51-62, 28'). Οι Ρώσοι, ωστόσο, βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, κι αφού μείωσαν σε 58-65 (30'), έφτασαν στην ισοφάριση (67-67, 32'). Η Ρωσία προηγήθηκε για πρώτη φορά στο ματς με τον Αντόνοφ (69-67, 33'), οποίος δέχθηκε τεχνική ποινή και ο Ουίλσον έκανε το 69-68. Ο Κουλάγκιν... έκοβε κι έραβε, ο Βορόντσεβιτς εκτελούσε (82-76, 38'), μέχρι που η Ρωσία έφτασε σε διψήφια διαφορά (86-76, 39') και στο τέλος πήρε τη νίκη (91-76) και την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Τα δεκάλεπτα: 16-28, 37-38, 58-65, 91-76.