Ο Ουίλτζερ έστειλε τον Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο! (vid)

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Μάλαγα αγωνίστηκε 29 λεπτά και ήταν ο κορυφαίος για λογαριασμό της ομάδας του.Συγκεκριμένα πέτυχε 25 πόντους έχοντας 6/7 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα. Θετικός και ο πάλαι ποτέ παίκτης της ΑΕΚ, Φιλ Σκραμπ,ο οποίος είχε 15 πόντους με 3/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 6 τελικές πάσες.

Δείτε τα κατορθώματα του Κάιλ Ουίλτζερ

.@kwiltj :

25 points

7 rebounds

94-67 win over @basquetebrasil

@CanBball 's classification to the #FIBAWC! pic.twitter.com/hQmHXbfVXa

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 4 Δεκεμβρίου 2018