«Η FIBA άφησε τον Ντόντσιτς εκτός Παγκοσμίου και Ολυμπιακών Αγώνων»! (pic)

Η ήττα από την Ουκρανία αποδείχτηκε καταδικαστική για τους Σλοβένους που έμειναν και μαθηματικά εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019. Στη διαπίστωση, λοιπόν, ότι ο Λούκα Ντόντσιτς δεν θα βρει στη διοργάνωση της Κίνας ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, ο Ντάβις Μπερτάνς κατηγόρησε ευθέως τη FIBA!

«Αυτό ακριβώς κατάφερε η FIBA... Στο Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να παίζουν οι καλύτερες εθνικές του κόσμου όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν θα είναι εκεί» εξήγησε ο Λετονός NBAer των Σπερς.

This is what @FIBA has achieved. World Cup should be represented by the best countries in the world but the Eurobasket champions won't be there https://t.co/CLjipsxS05

— Davis Bertans (@DBertans_42) 29 Νοεμβρίου 2018