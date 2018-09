Ξέσπασμα Ντράγκιτς: «Όλοι ήξεραν ότι το Eurobasket ήταν η τελευταία μου διοργάνωση»! (pic)

Με το πέρας του Eurobasket 2017, ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ είχε ανακοινώσει πως θα αποσυρθεί από την Σλοβενία.

Με την εθνική του να είναι ένα βήμα από τον αποκλεισμό από το Mundobasket 2019, αρκετοί ανέφεραν πως ο Ντράγκιτς δεν θα μπορέσει να πάει στην τελευταία του διοργάνωση, ενώ άλλοι μίλησαν για την απουσία του από τα «παράθυρα», κατηγορώντας τον ότι δεν βοήθησε την ομάδα του.

Ο ίδιος ξέσπασε στο twitter, με αφορμή ένα αρνητικό σχόλιο, κι έδωσε σε όλους να καταλάβουν πως το κεφάλαιο «εθνική» έχει κλείσει για τον ίδιο.

«Όλοι ήταν ενήμεροι, και πριν το Eurobasket, πως αυτή θα ήταν η τελευταία μου μεγάλη διοργάνωση με την Σλοβενία! Έκανα ό,τι καλύτερο για 12 χρόνια για την εθνική ομάδα!», ήταν το μήνυμά του, ενώ στο τέλος πρόσθεσε για τα χρήματα που βγάζει πως τα κέρδισε με το σπαθί του.

Την ανάρτηση έκανε retweet και ο Λούκα Ντόντσιτς.

Vsi so bili obveščeni in to pred EP , da bo to moje zadnje veliko tekmovanje za SLO! Dal sem vse od sebe 12 let za reprezentanco!! Hvala se pod mizo valja. PS. Nažru se bom svojih miljončkov,ki sem jih pošteno zaslužil!!! https://t.co/Wvun2381Mg

— Goran Dragić (@Goran_Dragic) 17 Σεπτεμβρίου 2018