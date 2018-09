Η πρώτη περίοδος στην αναμέτρηση των Τσέχων με τους Ρώσους έκρυβε μία εντυπωσιακή φάση.

Οι γηπεδούχοι πήραν το ριμπάουντ, έτρεξαν στον αιφνιδιασμό και ο γκαρντ των Ουίζαρντς κάρφωσε εντυπωσιακά ύστερα από άλεϊ ουπ πάσα.

.@satoransky with a little bit of @JanVesely24's medicine! #FIBAWC @ceskybasketbal

