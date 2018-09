Συμπαίκτες από παιδιά Κουζμίνσκας και Μοτιεγιούνας (pic)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Στις δύο αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του παγκοσμίου Πρωταθλήματος φόργουορντ της Αρμάνι θα βοηθήσει κανονικά τη Λιθουανία, αλλά θα αισθάνεται κάπως μόνος.

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας θυμήθηκε μία αποστολή της Εθνικής Εφήβων και ανέβασε μία φωτογραφία με τους Ντονάτας Μοτιεγιούνας και Σαρούνας Βασιλιάουσκας.

Some really serious security guards...#U18 #throwback pic.twitter.com/w3ruHAnfJw

— Mindaugas Kuzminskas (@MKuzminskas) 4 Σεπτεμβρίου 2018