Αντομάιτις: «Πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ FIBA και EuroLeague!»

Μετά την ανακοίνωση της επιλογής για τα ματς με Κροατία και Ολλανδία, μίλησε για τις πολλές απουσίες που παρατηρούνται σε όλες τις ομάδες:

«Οι ομάδες λένε ότι είναι ελεύθεροι να παίξουν στις εθνικές, ωστόσο δεν τους το συνιστούν. Πάντα οι εθνικές ομάδες είναι η ραχοκοκκαλιά του μπάσκετ. Η μεγαλύτερη τιμή για κάθε παίκτη, Που είναι τώρα αυτές οι προτεραιότητες;» δήλωσε ο Αντομάιτις και συνέχισε:

«Δεν μου αρέσει το σύστημα της FIBA αλλά χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη από τις ομάδες και τους General Managers. Οι περισσότεροι παίκτες θέλουν να αγωνιστούν στις εθνικές αλλά οι σύλλογοι τους δίνουν να καταλάβουν ότι δεν τους αρέσει. Η FIBA και η EuroLeague πρέπει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο».

