Σκαριόλο: «Στην εθνική Ισπανίας ως το 2020» (pic)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Η Ισπανία θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 με τον Σέρτζιο Σκαριόλο στην άκρη του πάγκου αφού ο Ιταλός προπονητής συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας και κατέστησε σαφές πως οι Ράπτορς του δίνουν το ελεύθερο να κοουτσάρει την εθνική ομάδα.

Ο Σκαριόλο εντάχθηκε στο προπονητικό τιμ των Καναδών κι έτσι τέθηκε ζήτημα σε ό,τι αφορά την παρουσία του στην εθνική ωστόσο οι Ράπτορς δεν θα μπουν εμπόδιο στην παρουσία του στη «ρόχα» στη συνέχεια των προκριματικών αγώνων.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος αφού θα ολοκληρώσω το συμβόλαιό μου με την ισπανική ομοσπονδία και θα κοουτσάρω την εθνική ομάδα ως το 2020. Ευχαριστώ τους Ράπτορς για την κατανόηση που έδειξαν στην επιθυμία μου» ήταν το μήνυμά του στο Twitter.

Muy ilusionado con poder cumplir mi contrato con @baloncestofeb y entrenar a #SelMas hasta 2020. Gracias a @Raptors por entender mi deseo y su generosidad. Thanks to @Raptors for their generosity and for understanding my desire of keep coaching Spanish NT until 2020!

— Sergio Scariolo (@sergioscariolo) 2 Αυγούστου 2018