«Τι κάνεις όταν χτυπούν στο κεφάλι τον αδελφό σου»; (pics)

Τα έκτροπα στον αγώνα Φιλιππίνες - Αυστραλία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 στην ασιατική ζώνη δεν πέρασαν απαρατήρητα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία που ενημέρωσε επίσημα ότι θα ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία, ανακοινώντας την απόφασή της μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, ο άλλοτε ΝΒΑer και νατουραλιζέ φόργουορντ-σέντερ των Φιλιππίνων, Αντρέι Μπλατς απολογήθηκε για το συμβάν μέσω Twitter: «Εύχομαι να μην είχε συμβεί τίποτα όμως όταν βλέπεις να χτυπούν από πίσω στο κεφάλι τον αδελφό σου, τι κάνεις»;

I wish wat happened didn’t but when u see a brother hit from the back of his head what do u do

