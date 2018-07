Δεν ξανάγινε: «Μυθικό» ξύλο στο Φιλιππίνες - Αυστραλία! (pics & vids)

Ένα ματς ροντέο!

Με τέσσερα λεπτά να απομένουν για το τέλος της 3ης περιόδου Φιλιππίνες - Αυστραλία, η κατάσταση ξέφυγε κυριολεκτικά, αφού οι παίκτες των ομάδων πιάστηκαν στα χέρια!

Όλα άρχισαν από ένα μαρκάρισμα του Πογκόι στον Γκούλντινγκ, με τα νεύρα να γενικεύονται και οι παίκτες να αρχίζουν να ρίχνουν κλωτσιές και μπουνιές μεταξύ τους!

Ακολούθησαν φυσικά αποβολές (9 οι Φιλιππίνες και 4 οι Αυστραλοί) και στο τέλος έμειναν να παίζουν 5 εναντίον 2! Το ματς ολοκληρώθηκε, όπως ήταν λογικό, πριν την κανονική του λήξη (01:57 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου).

Η... παράνοια ολοκληρώθηκε όταν οι ηττημένοι Φιλιππινέζοι πήγαν στο σημείο του ξύλου και έβγαλαν selfie!

Δείτε τα ασύλληπτα στιγμιότυπα

This is what happened during the 3rd quarter of Philippine-Australia, with the Aussies up by 31.

Totally crazy pic.twitter.com/BdIrAlDXJ3 — Marco Pagliariccio (@loupaya) 2 Ιουλίου 2018

Some of the most disgraceful scenes I have ever seen in basketball #FIBAWC pic.twitter.com/5OtVzrrJRl — John Casey (@JohnCasey2880) 2 Ιουλίου 2018

This is the biggest joke of all time. Down 30, just assulted others, then take a selfie? Are you kidding!? #GilasPilipinas #Australia #Boomers #FIBA pic.twitter.com/8tZlmu7PQb — Caleb van Raay (@CalebVano) 2 Ιουλίου 2018

Andray Blatche thinking he's JBL with the Clothesline From Hell #Boomers pic.twitter.com/JOM9yuNbHC — Ricky Mangidis (@rickm18) 2 Ιουλίου 2018

This is what just happened in the Philippines #FIBAWC pic.twitter.com/a5k3e4MLTv — George Kara (@george_karagian) 2 Ιουλίου 2018

13 players EJECTED after the fight between Philippines and Australia. The game re-started on a 3 vs 5. Philippines is now playing 2 vs 5 Ejections from Australia: Sobey, Goulding, Maker, Kickert. Plus 9 Filipino players (via @OlgunUluc) — Sportando (@Sportando) 2 Ιουλίου 2018