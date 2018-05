Μεγάλη εμφάνιση από τον Κρις Πολ στον πέμπτο αγώνα των ημιτελικών της Δύσης με τον γκαρντ των Ρόκετς να έχει απέναντι στους Τζαζ 15 πόντους. Συγκεκριμένα είχε 2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 2/2 βολές. Επίσης έδωσε 6 ασίστ και κατέβασε και 2 ριμπάουντ. Καθόλου άσχημα θα λέγαμε...

CP3 wants that Western Conference Finals berth!

Paul has 15 points & 6 dimes at the break in Game 5 #Rockets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/enW4brfTKl

— NBA (@NBA) May 9, 2018