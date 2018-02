Φοβερό θέαμα μας πρόσφεραν η Αυστραλία με τις Φιλιππίνες στο ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν συνεχόμενες βουτιές στο παρκέ για να πάρουν την κατοχή, σε μια φάση που σίγουρα προκαλέι γέλιο.

Απολαύστε το στιγμιότυπο

They would be Slip N’ Slide champs (via @FIBAWC) pic.twitter.com/UohCvtYIOe

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Φεβρουαρίου 2018