Φοβερό ματς κάνουν οι Ισπανοί στον τελικό με την Αργεντινή.

Ο Γκασόλ που κάνει θραύση στις ασίστ βρήκε όμορφα τον Ρούμπιο και ο τελευταίος δεν είχε πρόβλημα να πετύχει γκολ-φάουλ.

Δείτε την προσπάθεια του.

.@MarcGasol with 5 dimes already and @rickyrubio9 will say "Gracias Hermano" every single time. #FIBAWC #ARGESP@BaloncestoESP

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/4kqkAI3u9U

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019