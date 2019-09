Θέαμα μοίρασε ο Τόμας Σατοράνσκι κόντρα στη Σερβία.

Ο ηγέτης των Τσέχων έδωσε μια εκπληκτική ασίστ πίσω από την πλάτη στον Άουντα που τελείωσε τη φάση.

Δείτε τι έκανε

@satoranskygoes behind the back on the dime to @Czechmeeout @ceskybasketbal are in control early!#SRBCZE #FIBAWC

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/cH9DdyaJHV

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 14, 2019