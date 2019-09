Ασίστ Γιόκιτς, κάρφωμα Μιλουτίνοφ επί δύο! (vids)

Η Σερβία επικράτησε της Τσεχίας με 90-81 και κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενώ η συνεργασία των Γιόκιτς - Μιλουτίνοφ έβγαλε ένα πολύ όμορφο highlight που ολοκληρώθηκε με το κάρφωμα του σέντερ του Ολυμπιακού.

Δείτε τις φάσεις.

.@NMilutinov finishes strong with two hands off the feed from Nikola Jokic as @KSSrbije are back in the lead#FIBAWC #SrbijaGotGame

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/uosj6D4dq7

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 14, 2019