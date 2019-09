Θέαμα μοίρασε η Αργεντινή κόντρα στην Γαλλία και πήρε την πρόκριση στον τελικό.

Φοβερή ασίστ πίσω από την πλάτη έβγαλε ο Λαπροβίτολα για τον Σκόλα, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να τελειώσει τη φάση.

Δείτε τι έκανε

What a pass by Laprovittola to Luis Scola, Argentina back up by 10 pic.twitter.com/ZQd1YDOkyg

— Play Gary Clark (NBA (@Itamar1710) September 13, 2019