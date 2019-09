Τέρνερ: «Αποτύχαμε, αλλά εμείς βγήκαμε μπροστά, όταν οι άλλοι έκαναν πίσω!» (pic)

Η Σερβία νίκησε τις ΗΠΑ, οι οποίες έκαναν 2 σερί ήττες για πρώτη φορά από το 2002. Πλέον θα παίξουν για τις θέσεις 7-8.

Ο Μάιλς Τέρνερ μίλησε για την παρουσία της ομάδας του στο Παγκόσμιο και παραδέχθηκε την αποτυχία.

Όμως έριξε το... καρφί του σε αυτούς που αποφάσισαν να απέχουν από την Team USA.

«Και οι 12 παίκτες αυτής της ομάδας θυσίασαν τόσα πολλά για την χώρα. Τα καλοκαίρια μας, τα κορμιά μας. Αποτύχαμε και κανείς δεν είναι περισσότερο στεναχωρημένος από εμάς. Εμείς βρεθήκαμε στην ομάδα για να τη βοηθήσουμε, ενώ άλλοι επέλεξαν να απέχουν. Περάσαμε στους Ολυμπιακούς και θα χρειαστούμε δουλειά για να ξαναχτίσουμε το legacy. Eίμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Αλλά αυτό θα κάνει το επόμενο μετάλλιο πιο γλυκό», ανέφερε ο ψηλός των Αμερικανών.

We’re also the ones who stepped up to the plate when others stepped down. We qualified our nation for the Olympics we got some work to do to rebuild a legacy that was left before us were on the wrong side of history indeed. But that’s gunna make the next medal that much sweeter!

