Συνεχίζουν χωρίς Σμαρτ οι ΗΠΑ (pic)

Ο γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς δεν θα ενισχύσει την ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς στους επόμενους δυο αγώνες κατάταξης όμως αντιμετωπίζει προβλήματα μικροτραυματισμών και πάρθηκε η απόφαση να μην συνεχίσει.

Εξάλλου, το 89-79 της Γαλλίας επί των ΗΠΑ στον προημιτελικό συνιστά την πρώτη ήττα των Αμερικανών στα Παγκόσμια Κύπελλα με 10 ή περισσότερους πόντους έπειτα από 37 ολόκληρα χρόνια!

Ο Σμαρτ μέτρησε 6.4 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ στη διοργάνωση της Κίνας.

Marcus Smart underwent X-rays on a left knuckle injury this week that came back negative, but soreness in the hand along with quad/calf soreness led to the decision to shut him down. https://t.co/bWfGsLBdqW

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 11, 2019