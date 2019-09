Ματσάρα έκανε ο Ρούντι Γκομπέρ κόντρα στην Τeam USA, υπογράφοντας την τεράστια νίκη της Γαλλίας.

Ο σέντερ των Τζαζ μέτρησε 21 πόντους, 16 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, οδηγώντας την ομάδα του στα ημιτελικά.

Δείτε τα καλύτερα του ηγέτη των τρικολόρ.

.@RudyGobert27 was DOMINANT in @ffbasketball's historic win over USA: 21 points, 16 rebounds, 3 blocks!#FranceGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/VxrYr156Q1

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 11, 2019