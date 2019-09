Αποδοκιμάζεται ο Μπόγκουτ λόγω Κινέζου κολυμβητή (pic)

Το φετινό καλοκαίρι ο Κινέζος κολυμβητής Σουν Γιανγκ κατηγορήθηκε για «κλεψιά» η οποία του χάρισε το χρυσό μετάλλιο στο πρόσφατο παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.

Ο Άντριου Μπόγκουτ μέσω twitter είχε παρακινήσει τους κολυμβητές από την Αυστραλία να μην σταθούν στο βάθρο μαζί του, αντιθέτως τους παρότρυνε να το σπάσουν με σφυρί.

Αυτό το σχόλιο δεν το ξέχασαν οι Κινέζοι και για αυτόν το λόγο αποδοκιμάζεται έντονα κάθε φορά που πιάνει τη μπάλα στην αναμέτρηση των «Boomers» με την Τσεχία.

Swimmers who medal vs Sun Yang should break the podiums with hammers.......

— Andrew Bogut (@andrewbogut) July 23, 2019