HoopsHype: «Θα μάθει η Ελλάδα να παίζει με τον πιο κυρίαρχο NBAer»; (vid)

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε σήμερα από την Κίνα με την 11η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το HoopsHype παρουσίασε τους λόγους που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απέτυχε να προκριθεί στα προημιτελικά, εστιάζοντας στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το 36.6% στο τρίποντο και την άμυνα στον MVP του ΝΒΑ.

«Η πρώτη εμπειρία του εν ενεργεία NBA MVP στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είχε την αναμενόμενη κατάληξη. Η Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποκλείστηκε πριν αρχίσει η φάση των νοκ άουτ. Πως γίνεται, λοιπόν μια ομάδα με τον καλύτερο NBAer της περσινής σεζόν να μην προκρίνεται καν στα προημιτελικά; Ο προπονητής της Βραζιλίας, Άτσο Πέτροβιτς μάς έδωσε ένα σημαντικό στοιχείο έπειτα από τη νίκη επί της Ελλάδας στη δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης: "Το είχα στο κεφάλι μου τους τελευταίους μήνες, από τους ημιτελικούς ανάμεσα στο Τορόντο και το Μιλγουόκι, το πώς θα σταματήσω τον Γιάννη Αντετοκούνμπο".

Αποδείχτηκε ότι κάποιες εθνικές ομάδες αντιμετώπισαν καλύτερα τον Γιάννη από τις ομάδες του ΝΒΑ. Ο Γιάννης, ο οποίος είχε 14.8 πόντους με 52.2% στα σουτ εντός πεδιάς, είχε να αντιμετωπίσει επιθετικές άμυνες που σπανίως του έδωσαν χώρους ώστε να βρει τον δρόμο προς το καλάθι. Η προσέγγιση του στο μακρινό σουτ, επιχειρώντας μόλις 9 τρίποντα στο τουρνουά, δεν βοήθησε. Ρεαλιστικά, αντιμετώπισε παρόμοια θέματα με αυτά που αντιμετωπίζει στους Μπακς, αλλά η διαφορά στην περίπτωση της Εθνικής Ελλάδας ήταν οι παίκτες που είχε δίπλα του.

Στο Μιλγουόκι, οι αντίπαλοι πρέπει να προσέξουν σπουδαίους σουτέρ όπως ο Μίντλετον και ο Λόπεζ. Αυτό δεν συμβαίνει με την Ελλάδα. Μολονότι βρήκε αρκετά ανοιχτά σουτ, η Ελλάδα ήταν μια μέτρια ομάδα πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων, έχοντας μόλις 36.6% στο τρίποντο. Εν τέλει, η απογοήτευση κατέβαλε τον Γιάννη ενώ οι κανονισμοί της FIBA τα έκαναν χειρότερα, ολοκληρώνοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο με την αποβολή στο κρίσιμο παιχνίδι με την Τσεχία. Η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας προκειμένου να διεκδικήσει ένα εισιτήριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι του χρόνου, στο Προολυμπιακό τουρνουά. Θα μάθουν να παίζουν με τον πιο κυρίαρχο NBAer ως τότε»;

What happened to Giannis Antetokounmpo at the World Cup? pic.twitter.com/T1VtsJSeU3

— HoopsHype (@hoopshype) September 11, 2019