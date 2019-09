Πέθανε η μητέρα του Μίτσιτς, πιθανό να γυρίσει στο Βελιγράδι

Η Σερβία έχει μπροστά της τον προημιτελικό με την Αργεντινή (10/9, 14:00) ωστόσο οι σκέψεις όλων στις τάξεις της εθνικής ομάδας είναι στον Βασίλιε Μίτσιτς, αφού ο γκαρντ της Αναντολού Εφές έχασε τη μητέρα του.

Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα το πρωί από τα social media της Εφές ενώ οι συμπατριώτες του αναφέρουν ότι είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στον αγώνα με τους Αργεντινούς, εφόσον αποφασίσει να επιστρέψει στο Βελιγράδι ώστε να παραβρεθεί στην κηδεία της μητέρας του.

We sadly learned that our player Vasilije Micic's mother has passed away. Our sincere condolences to the Micic family and to the relatives of the deceased.

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 9, 2019