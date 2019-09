Ισπανία-Σερβία: Αποβλήθηκε ο Γιόκιτς! (vid)

Ο Σέρβος σέντερ αρχικά είχε χρεωθεί με αντιαθλητικό φάουλ και στα μέσα της τρίτης περιόδου δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Η αλήθεια είναι ότι δίκαια διαμαρτυρήθηκε γιατί ο Μαρκ Γκασόλ του είχε κάνει καθαρό φάουλ όπως θα δείτε και στο βίντεο.

After not getting a foul call on a Marc Gasol and Juancho Hernangomez trap, Nikola Jokic yells at the ref, and gets ejected from the game. #FIBAWC #SerbiaSpain pic.twitter.com/HG4I6ZBt7n

— Joel Rush (@JoelRushNBA) September 8, 2019