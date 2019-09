Μαγεύει ο Λαπροβίτολα κόντρα στην Πολωνία.

Ο γκαρντ της Αργεντινής έσωσε την κατοχή και βρήκε τον Μπρουσίνο με πάσα κάτω από τα πόδια, δίνοντας του την ευκαιρία να βγει και να καρφώσει.

Δείτε την φάση την φοβερή πάσα

.@nicolapro7 with the incredible between the legs save to @nicoobrussino who finishes in style!

