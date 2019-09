Σαμπόνις: «Τουλάχιστον αντέδρασε η FIBA» (pics)

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναγνώρισε το σημαντικό λάθος που έγινε στο Γαλλία - Λιθουανία και τιμώρησε τους τρεις διαιτητές του ματς, αλλά απέρριψε την ένσταση της «Λιέτουβα».

Ο πρόεδρος της λιθουανικής ομοσπονδίας, Άρβιντας Σαμπόνις, ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε: «Είναι λυπηρό που οι παίκτες δεν αποφασίζουν για το αποτέλεσμα του αγώνα», και πρόσθεσε: «Τώρα δεν μας νοιάζει. Τουλάχιστον, αντέδρασαν, οπότε αυτό δείχνει ότι παραδέχθηκαν το λάθος τους. Είναι κρίμα, επειδή παίξαμε καλό μπάσκετ».

Arvydas Sabonis on refereeing in Lithuania-France game: "It's sad that sometimes players don't decide the outcome of the game."

Arvydas Sabonis on FIBA rejecting their protest, but ruling out three referees out of this World Cup: "Now we don't care. At least they reacted, so that means they admitted their mistake. It's a pity, because we played good basketball."

