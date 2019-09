Οι Λιθουανοί δεν κατάφεραν να προκριθούν στην 8άδα του Παγκοσμίου, κάτι που έχει αντίκτυπο και στον Νταίνιους Αντομάιτις.

Το ματς κόντρα στη Δομινικανή Δημοκρατία (09/09, 11:00) θα είναι το τελευταίο ματς στον πάγκο της Λιθουανίας.

Ο ίδιος το επιβεβαίωσε στην σημερινή προπόνηση και έτσι πλέον η χώρα του θα ψάξει τον διάδοχο του.

Dainius Adomaitis is leaving Lithuania NT after the World Cup, the coach confirmed by himself.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) September 8, 2019