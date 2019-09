Έξαλλος Αντομάιτις: «Είναι ένα γαμ...ο αστείο! Δεν σέβονται τίποτα»! (vid)

Με το σκορ στο 76-75 ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αστόχησε στη δεύτερη βολή όμως οι Λιθουανοί ισχυρίζονται πως στη συγκεκριμένη φάση ο Ρούντι Γκομπέρ έδιωξε αντικανονικά τη μπάλα και στη συνέχεια έκαναν ένσταση!

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε κανονικά, η Γαλλία πέρασε στα προημιτελικά κι άφησε εκτός συνέχειας τους Λιθουανούς και ο Νταϊνιους Αντομάιτις ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου, έχοντας δίπλα του τον Βαλαντσιούνας!

«Ρωτήστε τους διαιτητές, γιατί ρωτάτε εμένα; Τι να πούμε για αυτή τη διαιτησία; Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Στο πρώτο κόντρα στην Αυστραλία παίξαμε... ράγκμπι, στο δεύτερο πάλι με επαφές. Είναι ένα γαμ...ο αστείο. Αυτό δεν είναι μπάσκετ! Αυτό δεν είναι συστήματα. Για ποιο λόγο έχουν το ριπλέι; Δεν χρειάζεται να είσαι έξυπνος, πρέπει να είσαι ειλικρινής. Σταμάτα το παιχνίδι και πήγαινε να δεις τι έγινε στη φάση! Αυτά τα παιδιά πέρασαν όλο το καλοκαίρι, δυο μήνες χωρίς τις οικογένειες τους, δεν λαμβάνουν ούτε ένα δολάριο. Ο μεγάλος σεβασμός πάει σε αυτούς όμως κάποιοι δεν σέβονται τίποτα... Είναι ένα γαμ...ο αστείο»!

Lithuania head coach Dainius Adomaitis explodes in press conference after the loss against France pic.twitter.com/s59Np7kHxi

— Basketnews.lt (@BasketNews_lt) September 7, 2019