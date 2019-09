Μαυροβούνιο - Νέα Ζηλανδία 83-93: Τα τρίποντα «μίλησαν»! (pics & vid)

Οι Μαυροβούνιοι, που δέχθηκαν τέσσερις τεχνικές ποινές στο ματς - τις δύο ο Ζβέζνταν Μίτροβιτς, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον πάγκο πριν το ημίχρονο - γύρισαν το ματς από το -12 κι έφτασαν στο 30' στον πόντο (65-66).

Ο Κόρι Ουέμπστερ, όμως, που αγωνίζεται στους New Zealand Breakers, είχε... ορέξεις και με τρία σερί τρίποντα στην έναρξη της τελευταίας περιόδου, «καθάρισε» το ματς.

Τα τρίποντα έκαναν την διαφορά για τις δύο ομάδες, καθώς το Μαυροβούνιο έμεινε στα 10/38.

Ο Ιβάνοβιτς σημείωσε 18 πόντους κι έδωσε 7 ασίστ, ο Βούτσεβιτς είχε 15 πόντους και 9 ριμπάουντ και ο Ντούμπλιεβιτς μέτρησε 13 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τίποτα, πάντως, δεν έχει τελειώσει για το Μαυροβούνιο, καθώς θέλει νίκη στο τελευταίο ματς του ομίλου με την Βραζιλία με +13 πόντους.

Το ματς

Το Μαυροβούνιο «χτυπούσε» στη ρακέτα με τους Βούτσεβιτς - Πόποβιτς, αλλά η Νέα Ζηλανδία ήταν ξανά «καυτή» από τα 6.75μ και πήρε προβάδισμα (13-13, 4'). Η ομάδα του Ζβέζνταν Μίτροβιτς πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με τρίποντο του Ντούμπλιεβιτς (19-16, 5'), ο Φοτού λίγο αργότερα έβαλε την ομάδα του στο +5 (20-25, 7'), με τον Ιβάνοβιτς να κάνει το 26-31 στο 10'. Ο Ντούμπλιεβιτς ισοφάρισε το ματς (36-36, 14'), αλλά οι τυπικά φιλοξενούμενοι «εκτέλεσαν» ξανά (36-43, 15') και στο ημίχρονο βρέθηκαν στο +9 με λέι απ του Τάι Ουέμπστερ. Δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα, ο Μίτροβιτς αποβλήθηκε από τον πάγκο του Μαυροβουνίου με δεύτερη τεχνική ποινή.

Η Νέα Ζηλανδία έφτασε στο +11 (50-61, 24'), αλλά το Μαυροβούνιο, χωρίς τον προπονητή του στον πάγκο πια, μείωσε σε 56-61 (25'), με τρίποντο του Βούτσεβιτς. Οι τυπικά γηπεδούχοι έφτασαν στον πόντο στο τέλος του δεκαλέπτου (65-66, 30'), με επιμέρους 21-13 και βοήθειες από τον παίκτη των Μάτζικ, τον Ντούμπλιεβιτς, που είχε φτάσει σε double double και τον Ιβάνοβιτς. Ο Κόρι Ουέμπστερ, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία του... λέξη και με τρία σερί τρίποντα έδωσε πάλι προβάδισμα στην ομάδα του (66-75, 34'), η οποία τελικώς νίκησε (83-93).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Νέα Ζηλανδία είχε 44% στα τρίποντα, ενώ το Μαυροβούνιο 26%, και σημείωσε 15 πόντους από τα 15 λάθη των αντιπάλων.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κόρι Ουέμπστερ είχε 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ο Άιζακ Φοτού σημείωσε 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Τάι Ουέμπστερ (11π., 4ρ., 5ασ.), Ίλι (10π., 6ασ.) και Λο (10π., 4ρ.) βοήθησαν την ομάδα τους.

ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Σέχοβιτς, Αλέξα Πόποβιτς και Τοντόροβιτς δεν βοήθησαν.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα δύο σερί τρίποντα του Κόρι Ουέμπστερ και ένα του Μίλνερ στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου (67-75) «καθάρισαν» το ματς.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Νέα Ζηλανδία ότι επέτρεψε στο Μαυροβούνιο να γυρίσει το ματς, το Μαυροβούνιο την ευκαιρία να νικήσει.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η συνεργασία των αδερφών Ουέμπστερ!

When you are in the same team with your bro bro! #FIBAWC #NewZealandGotGame

https://t.co/U6RPjx3FuZ@Tjawtherula @cwebster9 @TallBlacks pic.twitter.com/M0limkEcnE

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 3, 2019