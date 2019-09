Ιταλία - Ανγκόλα 92-61: Τρίποντη εκτέλεση και... παρατράγουδα! (pics & vid)

Εκεί που φαινόταν πως όλα θα έληγαν ήρεμα και η Ιταλία θα πανηγύριζε ακόμα μία νίκη, ήρθε η ένταση μεταξύ Τζεντίλε και Πάουλο, με 16.6'' να απομένουν για το φινάλε του ματς.

Οι δύο αντίπαλοι διαπληκτίστηκαν σε μαρκάρισμα, με τον Ιταλό να σπρώχνει τον Ανγκολέζο και ο ίδιος να απαντάει με... κουτουλιά! Ο Τζεντίλε χρεώθηκε με τεχνική ποινή και ο Πάουλο αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ, για να επισφραγίσει ο Τεσιτόρι το τελικό σκορ (92-61).

Από εκεί και πέρα, η «σκουάντρα αντζούρα» ήταν καταιγιστική από τα 6.75μ. αφού είχε 40% στα τρίποντα, με την Ανγκόλα να μένει μόλις στα... δύο εύστοχα!

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Γιανίκ Μορέιρα, ήταν κορυφαίος για την ομάδα του, με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Το ματς

Η Ανγκόλα βρέθηκε μπροστά στην αρχή του ματς, με καλάθια του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Μορέιρα, και του Αντόνιο (3-5, 2'), αλλά η Ιταλία άρχιζε να βρίσκει ρυθμό (8-8, 4'), με αποτέλεσμα να ξεφύγει (16-8, 5') και να κλείσει το δεκάλεπτο με διψήφια διαφορά (25-11). Η «σκουάντρα αντζούρα» δεν κατέβασε ρυθμό, βρήκε στόχο από τα 6/75μ και έφτασε στο +23 στο ημίχρονο (44-21, 20').

Η ομάδα του Μέο Σακέτι ήταν καταιγιστική και στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Ανγκόλα να μην μπορεί να αντιδράσει. Οι Ιταλοί πήγαν στο +34 ( 68-34, 25'), έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση, με τους τυπικά φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 30' με καλάθι του Πάουλο (70-42). Ντέλα Βάλε με τρίποντο και Τεσιτόρι με κάρφωμα πήγαν την διαφορά στο +35 (81-46, 24'). Με 16.6'' να απομένουν για τη λήξη του ματς, Τζεντίλε και Πάουλο διαπληκτίστηκαν και ο Τεσιτόρι έκανε το τελικό 92-61 με βολές.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ιταλία είχε 12/30 τρίποντα, τη στιγμή που η Ανγκόλα έμεινε στα 2/18. Επίσης, μοίρασε 16 ασίστ, με τους αντιπάλους να έχουν μόλις 6.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μάρκο Μπελινέλι ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους (πήρε και 5 ριμπάουντ), ενώ ο Τζεφ Μπρουκς πρόσθεσε 11 πόντους και πήρε 11 ριμπάουντ.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Αμπάς και Χάκετ σημείωσαν από 11 πόντους έκαστος και βοήθησαν στα ριμπάουντ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ρέτζι Μουρ σε 24:22 έμεινε στο 0 επιθετικά.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Η Ιταλία βρήκε γρήγορα ρυθμό κι επέβαλε την κυριαρχία της από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ιταλία τις βολές και η Ανγκόλα την αδυναμία της να αντιδράσει στην πίεση των αντιπάλων (και φυσικά τα τρίποντα).

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Τζεντίλε και Πάουλο φρόντισαν να τραβήξουν το βλέμμα πάνω τους, για το λάθος λόγο!

That was tough!!

Paulo of Angola ejected.

Technical foul for Ale Gentile pic.twitter.com/yyWNvIB0Ic

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 2, 2019