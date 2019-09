Νέα Ζηλανδία-Βραζιλία: Ο... playmaker Βαρεζάο και η φοβερή ασίστ του Χουέρτας (vid)

Αρχικά ο Άντερσον Βαρεζάο έκανε επίδειξη υψηλής τεχνικής, και παρά το γεγονός ότι είναι σέντερ θύμισε... Κάιρι Ίρβινγκ με την μπάλα στα χέρια.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Στην εξέλιξη της φάσης ο Χουέρτας πάσαρε εκπληκτικά στον Βραζιλιάνο σέντερ, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να τελειώσει τη φάση.

.@VAREJAOANDERSON , YES you read that RIGHT shows-off the handles, @Huertas09 does what he has been doing since I started watching basketball . #BrasilGotGame #NZLBRA@basquetebrasil

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/HrD5qz56qZ

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 1, 2019