Αρκετό θέαμα είχαμε στα οκτώ πρώτα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η FIBA δημιούργησε βίντεο με τις πέντε πιο θεαματικές.

Στην κορυφή φυσικά το buzzer beater με το οποίο νίκησε το Πουέρτο Ρίκο.

What a start ! Check out the #NikeTopPlays from the #FIBAWC opening day! pic.twitter.com/GveZ5yxy0J

