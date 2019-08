Η Λιθουανία θα έχει ένα από τα κορυφαία δίδυμα ψηλών στο Παγκόσμιο, αφού Βαλανσιούνας και Σαμπόνις ανεβάζουν πολύ το επίπεδο της ομάδας.

Αυτό φαίνεται και από τη δουλειά που κάνουν παρέα στο παρκέ.

Η Λιθουανία βρίσκεται στο +30 (έχει διαφορά 30 πόντους) όταν βρίσκονται παρέα στο παρκέ για 48 λεπτά στα ματς πριν το Παγκόσμιο.

Lithuania NT was +30 with Jonas Valanciunas and Domantas Sabonis in 48 minutes together on the court before the World Cup.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 30, 2019