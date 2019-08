Απίθανο video: Ο Γιόκιτς έδειξε στον Γιόβιτς που να κάτσει για να κλέψει την μπάλα!

Ο Σέρβος σέντερ κάνει καριέρα στο ΝΒΑ ως ένας all-around ψηλός που ντριμπλάρει, σουτάρει, πασάρει και, κυρίως, παίζει με μυαλό. Το επιβεβαίωσε ξανά στον σημερινό αγώνα με τη Γαλλία, εκεί όπου η Σερβία επικράτησε με 61-56 κι έκανε το 10/10 στα φιλικά προετοιμασίας.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους «Bleus», o Γιόκιτς «διάβασε» την επίθεση των Γάλλων, έστειλε τον Γιόβιτς στο σωστό σημείο και ο γκαρντ της Χίμκι έκλεψε την μπάλα και σκόραρε στον αιφνιδιασμό!

Nikola Jokic displays his elite vision vs France as he reads their offensive set and positions his teammate for the steal pic.twitter.com/dGoGFmQm2H

— The Render (@TheRenderNBA) August 27, 2019