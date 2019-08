Νιγηρία - Πολωνία 87-84: Με τρίποντο at the buzzer οι Νιγηριανοί (vid)

Η Πολωνία πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 43-27 όμως η Νιγηρία επέστρεψε για να στείλει τον αγώνα στην παράταση με 75-75.

Στα τρία δέκατα του δευτερολέπτου για τη λήξη του έξτρα πενταλέπτου και με τον δείκτη του σκορ στο 84-84 ο Βίνσεντ (23π.) χάρισε τη φιλική νίκη στην ομάδα του.

Tied at 84, clock winding down. @CallMe_NonStop finds @iamgabevincent2 for the game-winning three!!

Nigeria takes down No. 25 Poland pic.twitter.com/KIm20QCT56

— D’Tigers | Nigeria Basketball (@NigeriaBasket) August 24, 2019