Φοβερές ατάκες αναμένεται να βγουν και πάλι από το στόμα του Γκρεγκ Πόποβιτς, με το τέλος του ΗΠΑ - Αυστραλία!

Ο παίκτης του στους Σπερς σκόραρε του τελευταίους 10 πόντους των «Boomers» κι έδωσε την νίκη στην ομάδα του (94-98), ξεσηκώνοντας τον κόσμο στο «Melburn Stadium»!

Ο Πάτι Μιλς σκόραρε συνολικά 30 πόντους, ενώ την δουλειά τους έκαναν κι οι υπόλοιποι ΝΒΑers της Αυστραλίας.

Ο Μπόγκουτ είχε 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Ίνγκλς 15 και 7 ριμπάουντ και ο Μπέινς 14.

Για τις ΗΠΑ, ο Ουόκερ μέτρησε 22 πόντους, ο Μπαρνς 22 και ο Μίτσελ 12.

Δεν αγωνίστηκε ο Κάιλ Κούζμα, λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 49-48, 76-78, 94-98.