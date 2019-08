Το ΝΒΑ ενωνει τις εθνικές ομάδες των ΗΠΑ και της Αυστραλίας αφού πολλοί παίκτες των «Boomers» αγωνίζονται στην κορυφαία Λίγκα του κόσμου.

Τις επόμενες μέρες θα παίξουν δύο φιλικά στη Μελβούρνη με τους Αυστραλούς να υποδέχονται την Team USA με δεξίωση για να το καλωσόρισμα.

#BoomersUSA | Last night our Boomers welcomed @usabasketball to Melbourne at the @NGVMelbourne! #GoBoomers #VisitMelbourne pic.twitter.com/2LZWN5DNEY

— Basketball Australia (@BasketballAus) August 21, 2019