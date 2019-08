Team USA: Ομάδα επιλέκτων με πρώην παίκτη του Κολοσσού νίκησε τους ΝΒΑers με... 36-17!

Απ' ότι φαίνεται η εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας. Η ομάδα από την οποία γνώρισε την ήττα σε ματς δύο δεκαλέπτων, δεν αποτελούταν από NBAers, αλλά περισσότερο με παίκτες της G-League και άλλους Αμερικανούς που κάνουν διεθνή καριέρα. Μοναδική εξαίρεση ήταν ο Τζάστιν Άντερσον, ο οποίος έπαιξε φέτος 48 ματς με τους Χοκς αλλά προς το παρόν παραμένει free agent. Μάλιστα στο ρόστερ υπήρχε και o άλλοτε παίκτης του Κολοσσού Ρόδου τη σεζόν 2011-12, Σκότι Χόπσον!

Προπονητής της ομάδας επιλέκτων ήταν ο Τζεφ Βαν Γκάντι και αγωνίστηκαν οι Κρις Κιόζα, Σκότι Χόπσον, ΝταΚουάν Τζέφρις, Τζον Τζένκινς, Γιάντε Μάτεν, Τζάστιν Άντερσον, Μπεν Μουρ, Τσινάνου Ονουάκου, Τσέισον Ραντλ, Τράβις Ράις και Τράις Ουέρ.

A scrappy squad of players featuring some who played in @FIBAWC qualifying for @usabasketball and are being coached again this week by Jeff Van Gundy just took it to the USAB senior national team in a scrimmage open at the end to the media. Final score: 36-17

