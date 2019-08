Προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο η Team USA και οι παίκτες κοντραρίστηκαν σε διπλό (Blue Team vs White Team).

H μπλε ομάδα ήταν νικήτρια με τον Τέιτουμ να έχει 17 πόντους και τον Κέμπα να προσθέτει 14 με 4 ασίστ.

Υπόθεση των Σέλτικς το διπλό των ΗΠΑ

@jaytatum0 (17 PTS, 3 3PM) and @KembaWalker (14 PTS, 4 AST) help the Blue Team beat the White Team in Las Vegas! #USABMNT #USAGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/zIAWJfwspm

— NBA (@NBA) August 10, 2019