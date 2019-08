Ο Όλινικ τραυματίστηκε γλιστρώντας στο παρκέ! (vid)

Οι Καναδοί επικράτησαν της Νιγηρίας στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Κεμ Μπιρτς και Κάιλ Ουίλτζερ όμως κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Κέλι Όλινικ γλίστρησε κι έδειξε να τραυματίζεται στο δεξί πόδι.

Αμέσως πήγε στον πάγκο του Καναδά και μένει να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του φόργουορντ - σέντερ των Χιτ.

here's the sequence in the third quarter where kelly olynyk slipped on a wet spot on the floor and had to be helped to the locker room pic.twitter.com/RUn5R8zmgL

— Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) August 8, 2019