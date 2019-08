Τρομερός Πόποβιτς: «Έχει κανείς άλλος ερώτηση που να βγάζει νόημα»; (vid)

Οι Αμερικανοί συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Λας Βέγκας και ο Πόποβιτς επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ότι τον ενδιαφέρουν μόνο οι παρόντες, αδιαφορώντας για τις απουσίες των σούπερ σταρ.

Ο κόουτς των Σπερς τέθηκε στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου και όταν του ζητήθηκε να δώσει τον ορισμό της τελειότητας, στράφηκε στους υπόλοιπους δημοσιογράφους και είπε: «Έχει κανείς άλλος ερώτηση που να βγάζει νόημα»;

“Anybody else got a question that makes sense?” pic.twitter.com/ac9uAhjRKS

— Dime (@DimeUPROXX) August 7, 2019