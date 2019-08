Μετά τον Μπάρετ, εκτός Παγκοσμίου και ο Πάουελ για τον Καναδά (pic)

Ο 28χρονος φόργουορντ - σέντερ (2μ.11) δεν θα παίξει στη μεγάλη διοργάνωση της Κίνας με την εθνική ομάδα αφού προτιμά να αφοσιωθεί στους Μάβερικς και να προετοιμαστεί καλύτερα για τη νέα σεζόν.

Πέρσι μέτρησε 10.6 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα για τους Καναδούς έπειτα από τον Μπάρετ ο οποίος τραυματίστηκε στη γάμπα καθώς συμμετείχε στο Summer League.

The Mavericks' Dwight Powell is withdrawing from Canada's @FIBAWC team in China to focus on the upcoming season in Dallas, league sources say. Canada also lost the Knicks' RJ Barrett this week

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 2, 2019